Stand: 15.07.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Große Hungersnot in vielen Ländern von Caren Busche

Kinder: Ich habe gehört, dass über 800 Millionen Menschen auf der Welt hungern.

NDR Info Kindernachrichten: Mal zum Vergleich: In Deutschland leben gut 80 Millionen Menschen. Das heißt, zehnmal so viele Menschen auf der Welt hungern. Eine große Hilfsorganisation, die heißt Welthungerhilfe, unterstützt Menschen, die nicht genug zu essen haben. Und diese Organisation hat diese Woche ihren neuen Bericht vorgelegt. Darin heißt es, dass die Hungerkrise vor allem im Jemen, im Südsudan und in Afghanistan besonders schlimm sei. Und die Welthungerhilfe hat auch mehrere Gründe dafür genannt, warum so viele Menschen auf der Welt Hunger leiden:

Kinder: Erstens: Der Klimawandel. Die Temperaturen steigen an und deswegen sind weniger Niederschläge und das lässt die Ernte vertrocknen und dadurch gibt es dann weniger Essen. In vielen Regionen kommen vermehrt Naturkatastrophen vor.

NDR Info Kindernachrichten: Die Welthungerhilfe schreibt auch in ihrem Bericht, dass Kriege und andere bewaffnete Konflikte Grund dafür sind, dass Millionen Menschen auf der Welt nicht genug zu essen haben. Zum Beispiel, weil Felder niedergebrannt oder Lagerhallen geplündert werden, dadurch fehlt den Menschen viel zu essen.

Kinder: Und das liegt auch am Ukraine-Krieg. Oder insgesamt auch an Kriegen, aber speziell jetzt am Ukraine-Krieg, da die Ukraine sehr viel Getreide angebaut hat. Die Ukraine ist mit einer der größten Getreide-Produzenten der Welt, aber kann durch den Krieg das Getreide aus den Häfen nicht in andere Länder bringen. Das ist ein sehr hoher Getreide-Verlust.

NDR Info Kindernachrichten: Außerdem steigen die Preise für Nahrungsmittel und auch für den Transport immer weiter. Gerade für arme Menschen wird es so immer schwieriger, das Essen zu bezahlen.

Kinder: Und in Ländern, wo viel Armut herrscht, sind die Preise zu hoch, als dass man sich da irgendwas leisten könnte.

NDR Info Kindernachrichten: Die Welthungerhilfe sagt, dass reiche Länder wie Deutschland mehr tun müssen, um die große Not zu lindern. Und sie hat sich auch für die privaten Spenden bedankt.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 16.07.2022 | 11:40 Uhr