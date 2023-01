Stand: 27.01.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: Grille statt Grillfleisch? von Jonas Valentin Weber

Kinder: Die Europäische Union hat Insekten in Lebensmittel zugelassen. Gerade wurden zum Beispiel Hausgrillen erlaubt, dass die in Lebensmittel verwendet werden dürfen. Ganz viele Menschen denken jetzt, dass ihnen was untergeschummelt wird. Die gute Nachricht ist aber - es ist nicht so. Falls mal irgendwo Insekten drin sind, steht das immer noch auf der Verpackung.

NDR Info Kindernachrichten: Schritt für Schritt wird erlaubt, dass immer mehr Käfer, Larven oder andere Insekten in Nahrungsmitteln drin stecken dürfen. Für viele ein bisschen eklig, aber die Tierchen gelten als nahrhaft und gesund - und helfen laut Experten auch beim Klimaschutz - weil sie ohne viel Aufwand gezüchtet werden können. In anderen Regionen der Welt ist es tatsächlich schon seit Tausenden Jahren normal, Insekten zu essen zum Beispiel in vielen Ländern in Asien.

Wir wollten von Jolina, Janne und Johan aus den Klassen 6a und 6b der Schule Vizelinstraße in Hamburg wissen "Heuschreckenburger oder Madenschnitzel - könnt ihr euch das vorstellen?"

Kind: "Das kann ich mir gar nicht vorstellen, vor allem diese Vorstellung, dass das Essen aus Heuschrecken gemacht wurde. Die ekeln mich total an."

Kind: "Ich könnte mir nicht vorstellen, generell Insekten zu essen. Ich mag auch generell nicht so gerne Insekten, weil ich die ein bisschen ekelig finde."

Kind: "Ich könnte mir vorstellen, Insekten zu essen, weil: Ich bin halt so jemand, der gerne Sachen ausprobiert. Und das würde mir vielleicht gefallen. Ich stelle es mir auf jeden Fall knusprig vor."

