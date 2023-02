Stand: 24.02.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: Giftige Chemikalien in der Umwelt von Caren Busche

Kinder: Journalisten haben diese Woche etwas sehr Erschreckendes entdeckt. Viele Orte im Norden sind mit giftigen Stoffen verschmutzt.

NDR Info Kindernachrichten: Und zwar mit PFAS - das sind Chemikalien, die in vielen Dingen auftauchen, die wir oft benutzen.

Kinder: Wenn es regnet - eine Regenjacke. Oder das benutzen eher Frauen - so Make Up und sowas.

NDR Info Kindernachrichten: Auch in anderen Sachen wie zum Beispiel Bratpfannen oder Burgerverpackungen tauchen PFAS auf. Und wenn diese Dinge hergestellt werden oder später auf dem Müll landen, können die Chemikalien auch in die Umwelt gelangen und dort sehr lange bleiben.

Reporterinnen und Reporter von NDR, WDR und Süddeutschen Zeitung haben diese Woche eine Karte veröffentlicht, auf der stehen zum ersten Mal alle Orte in Deutschland, wo PFAS gefunden wurden. Das sind mehr als 1.500. Auch in den anderen europäischen Ländern sind die Chemikalien oft aufgetaucht.

PFAS stehen im Verdacht Krebs auszulösen und unfruchtbar zu machen. Deshalb fordert Deutschland zusammen mit anderen Ländern, dass diese Chemikalien in der Europäischen Union verboten werden.

