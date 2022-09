Stand: 02.09.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Gewaltige Flut von Caren Busche

Kinder: In Pakistan gibt es gerade eine sehr schlimme Flut. Auf jeden Fall ist alles voller Wasser und die Leute wissen nicht, wo sie hinsollen. Sie haben kein Essen mehr und die ganzen Leute haben richtig Angst zu sterben in dieser Flut. Und das kann ich mir eigentlich schon vorstellen, aber ich kann es irgendwie nicht so richtig begreifen.

NDR Info Kindernachrichten: Pakistan ist ein Land in Südasien. Dort hat es wochenlang so viel geregnet, dass große Teile unter Wasser stehen. Mehr als 1.000 Menschen sind gestorben. Fast eine Million Häuser wurden zerstört oder schwer beschädigt. Auch Straßen oder Ackerflächen wurden überflutet.

Kinder: Zum Beispiel Weizen, das ist jetzt mit Wasser durchtränkt, das heißt, das kann man nicht mehr essen, weil das viel zu feucht ist.

NDR Info Kindernachrichten: Fachleute sagen, dass die Erderwärmung für die starken Regenfälle verantwortlich ist. Viele Menschen in Pakistan hoffen jetzt auf Spenden.

Kinder: Die bräuchten Hilfe von anderen Ländern, anderen reicheren Ländern.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 03.09.2022 | 11:40 Uhr