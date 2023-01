Stand: 07.01.2023 16:01 Uhr Kindernachrichten: Gewalt und Angriffe an Silvester von Caren Busche

Kind: In einigen Städten gab es viel Gewalt an Silvester. Ich habe gehört, dass ein Feuerlöscher auf eine Krankenwagenscheibe vorne draufgeschmissen wurde und dass Polizisten und Feuerwehr angegriffen wurden, dass die nicht helfen konnten und eigentlich auch nicht ausreichend Leute da waren, weil so viel los war. Teilweise mussten auch manche ins Krankenhaus.

NDR Info Kindernachrichten: Viele Menschen hatten sich gefreut, denn nach zwei Jahren Pause wegen der Pandemie war es wieder erlaubt, das Neue Jahr auch mit Raketen und Böllern zu begrüßen. Doch in mehreren Städten verwandelten Gewalttäter den Spaß in Entsetzen. Gezielt griffen sie Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter an.

Kind: Die Retter und Helfer fühlen sich echt blöd, weil die wollen ja den Menschen nur helfen und denn denken die sich auch nur warum die anderen das machen, weil die denen ja gar nichts getan haben.

Kind: Manche Leute sind einfach nur verrückt. Was denken die sich dabei, wie kann man das nur machen?

NDR Info Kindernachrichten: "Fassungslos", "empört" und "wütend" - mit diesen Worten lässt sich die Stimmung nach den schlimmen Vorfällen am besten umschreiben. Es soll untersucht werden, was die Angreifer zu solchen Taten bringt.

Kind: Eigentlich ist das ja so, dass Raketen dafür hoch geschossen werden in den Himmel, dass das schön aussieht, nicht dass das als Waffe benutzt wird.

Kind: Die meisten Leute wollen doch eigentlich keinem anderen Menschen wehtun, sondern freuen sich einfach nur und wollen einfach nur feiern.

NDR Info Kindernachrichten: Viel wird jetzt darüber diskutiert, wie man Rettungskräfte besser schützen kann - und ob man für die Knallerei zu Silvester neue, strengere Regeln braucht. Manche fordern auch, ganz damit aufzuhören.

Kind: Politiker denken jetzt darüber nach, ob die Böller verboten werden, weil das geht ja so nicht.

Kind: Andere überlegen, dass man diese Angreifer ganz stark bestrafen sollte.

