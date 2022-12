Stand: 09.12.2022 11:15 Uhr Kindernachrichten: Gefährliche Pläne von Anina Pommerenke

Kinder: Ich habe gehört, dass diese Woche ein großer Polizeieinsatz gewesen war und da ging es um die Reichsbürger. Auf jeden Fall weiß ich, dass die einer bestimmten Gruppe angehören, die gegen Deutschland sind und das Parlament stürmen wollten und die wurden dann alle festgenommen.

NDR Info Kindernachrichten: In den frühen Morgenstunden am vergangenen Mittwoch haben Polizisten an vielen Orten in Deutschland Wohnungen gestürmt und 25 Menschen festgenommen. Den Frauen und Männern wird vorgeworfen, eine terroristische Vereinigung gegründet zu haben. Ein gefährlicher Einsatz! Und der wahrscheinlich größte seiner Art in der Geschichte Deutschlands.

Kinder: Es wurde auch berichtet, dass die Polizei mit ganz vielen Waffen kommen musste, weil nicht klar war, ob die Waffen besitzen, oder ob Waffen im Haus sind. Deswegen waren die Polizisten schwer bewaffnet. Die hatten auch eine spezielle Ausrüstung, die sie sonst nicht tragen.

NDR Info Kindernachrichten: Mit der Aktion sollte eine bewaffnete Gruppe Reichsbürger aufgehalten werden. Reichsbürger sind Menschen, die glauben, dass der deutsche Staat, so wie wir ihn kennen, gar nicht existiert. Sie meinen, dass Deutschland keine Bundesrepublik, mit freien und demokratischen Wahlen sein sollte - sondern so organisiert werden sollte, wie es vor dem Zweiten Weltkrieg war. Damals gab es das Deutsche Reich. Daher auch der Name: Reichsbürger. Weil sie glauben, dass Deutschland nicht existiert, halten sie sich auch nicht an unsere Gesetze - und begehen immer wieder Straftaten.

Kinder: Es ist so ein bisschen eine Terroristengruppe, die versucht, mit Terror das zu erreichen - also mit Gewalt! Bei "Logo!" wurde gezeigt, wie Polizisten einen Mann abgeführt haben, der wollte Kaiser werden.

NDR Info Kindernachrichten: Aber nicht nur ein neues Staatsoberhaupt hatte die Gruppe sich schon überlegt. Die Ermittler berichten, dass die Reichsbürger geplant haben, das Parlament in Berlin zu stürmen. Sie wollten mit Anschlägen auf die Stromversorgung für Chaos sorgen, die Regierung absetzen und dann selbst die Macht übernehmen. Das sind schwerwiegende Straftaten.

Neben einem Prinzen waren auch eine Richterin aus Berlin und Männer mit militärischer Spezialausbildung Teil der Gruppe, weshalb der Einsatz für die Polizei so gefährlich war. Die Ermittlungen gehen jetzt richtig los, die Polizei vermutet, dass noch mehr Menschen die Pläne unterstützt haben.

