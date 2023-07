Stand: 21.07.2023 11:40 Uhr Kindernachrichten: Gefährliche Hitze von Anina Pommerenke

Kinder: In vielen Gebieten im Mittelmeer ist es zurzeit sehr heiß, da herrscht eine Hitzewelle und in Griechenland sind auch Brände dadurch. In 23 größeren Städten in Italien herrscht die Alarmstufe rot - die Temperaturen liegen bei ungefähr 40 Grad.

NDR Info Kindernachrichten: Eine Hitzewelle hat im Moment viele Länder in Südeuropa im Griff: Mit der anhaltenden Hitze und Trockenheit steigt an vielen Orten die Brandgefahr. So sind zum Beispiel in mehreren Gegenden - rund um die griechische Hauptstadt Athen - Feuer ausgebrochen. Wegen großer Wald- und Buschbrände mussten zahlreiche Menschen in Sicherheit gebracht werden und ihre Häuser verlassen.

In Spanien hat der Wetterdienst eine durchschnittliche Wassertemperatur von 24,6 Grad entlang der Küste gemessen - so hoch ist die Durchschnittstemperatur seit Beginn der Aufzeichnungen vor mehr als 80 Jahren noch nie gewesen in einem Juli. Die Hitze ist nicht nur für die Natur ein Problem.

Kinder: Besonders gefährdet sind ältere Menschen und Kinder, die Hitze kann auch lebensgefährlich sein. Ich habe gehört, dass man auch durch die Hitze sterben kann: Zum Beispiel durch Dehydrierung und wenn man zu wenig Wasser im Körper hat. Also: Schön viel trinken.

NDR Info Kindernachrichten: Experten gehen davon aus, dass solche Hitzewellen wegen des Klimawandels immer häufiger vorkommen werden. Auch wir in Deutschland müssen uns darauf einstellen, dass die Sommer immer heißer und trockener werden. Einige Ärzte haben deswegen vorgeschlagen, dass wir uns zum Beispiel, was die Arbeitszeiten betrifft, an den südlichen Ländern orientieren, früh aufstehen, morgens arbeiten und dann mittags eine Pause - eine sogenannte Siesta - machen sollen. Dieser Vorschlag wurde viel diskutiert, manche finden die Idee gut, andere können sich damit nicht anfreunden.

Kinder: Spanien hat eine Siesta - also eine Mittagspause - und da arbeiten die Menschen nicht. Ich habe gehört, dass in Spanien in der Siesta jetzt nicht mehr alle Mittagsschlaf halten, sondern stattdessen mit ihren Freunden oder Kollegen länger Mittagessen gehen oder ins Fitnessstudio oder ins Schwimmbad gehen. Und dafür arbeiten sie länger.

