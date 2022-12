Stand: 16.12.2022 11:15 Uhr Kindernachrichten: Frostiger Advent von Caren Busche

Kinder: Es war sehr kalt - hier bei uns in Deutschland. Jeden Morgen, wenn ich aus dem Haus gehe, merke ich, wenn auf meinen Temperaturmesser gucke, dass es sogar Minus-Grade sind. Wir haben schon richtig dicke Nachtfröste und es hat ja auch geschneit. Wenn ich rausgehe, sehe ich halt nur noch Leute in dicken Winterjacken, wenn ich zu meinem Fahrrad gehe, ist der Sattel halb eingefroren. Und viele freuen sich verständlicherweise auch auf Heiligabend. Ich freu mich auch sehr auf Weihnachten.

NDR Info Kindernachrichten: Lang dauert es nicht mehr bis Weihnachten - und das Wetter in Norddeutschland fühlt sich zumindest jetzt noch sehr winterlich an. Während wir an diesem Wochenende die vierte Kerze am Adventskranz anzünden, Weihnachtsplätzchen backen oder Geschenke basteln, bleiben die Temperaturen eisig.

Wir haben Aran, Nathaniel, Lissy und Amelie aus Hamburg gefragt: "Seid ihr 'Schnee- und Frost-Typen' oder seid ihr an kalten Tagen lieber zu Hause?"

Kind: "Hmm ... Ganz ehrlich? Meine Mutter ist Spanierin und ich liebe es da. Aber tatsächlich bin ich großer Fan von beidem, also Sommer und Winter. Ich kann mich nicht wirklich entscheiden, aber tatsächlich würde ich sagen, Winter, weil ich finde es einfach schön. Und ich bleibe tatsächlich nicht nachmittags zu Hause, sondern gehe auch oft mit Freunden raus und mache Schneeballschlachten."

Kind: "Also, ich liebe den Schnee, eigentlich besonders wegen seinen Geräuschen. Ich mag das sehr gerne, wenn das unter den Füßen so knirscht. Und eigentlich bin ich eine Frostbeule, also ich friere mir sehr schnell den Popo ab. Aber das ist mir egal, weil, solange ich halt draußen glücklich bin, ist es mir egal, ob ich mir den Popo abfriere oder nicht."

Kind: "Also, ich bin eher so der Wintertyp. Wenn es schneit, ist das halt sehr cool, weil man hat so ein richtiges Winter-Feeling und da bin ich eher so der Schnee-Typ."

Kind: "Ich hab auch gehört, dass es jetzt zur Weihnachtszeit hin auch wieder wärmer wird und das macht mich persönlich jetzt auch schon ein bisschen traurig, weil ich es auch echt genossen hab, in der Vorweihnachtszeit Schnee zu haben oder auch manchmal sogar einen Schneemann zu bauen, wenn schön viel Schnee liegt. Also, ich werde es ganz schön vermissen."

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 17.12.2022 | 11:40 Uhr