Kindernachrichten: Finale in der Fußball-Bundesliga von Janine Albrecht

Kinder: Jetzt stehen die letzten Spiele in der Bundesliga an und sonst ist ja immer FC Bayern ganz oben und seit kurzem ist jetzt Dortmund oben. Und weil es so spannend ist, verfolgen ganz viele den letzten Spieltag

NDR Info Kindernachrichten: Zehn Jahre lang sind die Bayern immer Meister gewesen - und manchmal stand das schon Wochen vor Saisonschluss fest, weil sie dann schon uneinholbar waren. Jetzt aber heißt es für die Fußballfans hoffen und zittern bis zum Schluss.

Und wir haben Lilly, Marlene, Lasse, Elin, Felix und Mads aus der Klasse 5a der Klaus-Groth-Schule in Tornesch in Schleswig-Holstein gefragt, wie sie es aushalten, wenn etwas so spannend ist:

Kind: "Wenn etwas sehr spannend ist, dann bin ich schon sehr aufgeregt und gucke da genau zu. Habe dann auch schon Spaß zuzugucken, weil dann immer gute Laune ist, wenn ein Tor fällt."

Kind: "Ich kann mich nicht konzentrieren und wenn es beim Fußball ist, dann gucke ich auch meistens nicht hin, dann ich erstmal weg, dann wieder hin und wenn es vorbei ist, dann bin ich nicht mehr so aufgeregt."

Kind: "Und wenn ich spannende Filme gucke, oder gruselige, dann gucke ich auch meistens weg, oder hin wenn es spannend ist, also ich kann mich nicht so richtig entscheide, ob ich hin oder weggucken soll."

Kind: "Angespannt auch, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Turnier habe. In meiner Freizeit mache ich nämlich Kickboxen und da sind die Turnniere auch immer sehr spannend."

Kind: "Also, wenn ich aufgeregt bin, dann versuche ich tief durchzuatmen und einfach hinzugucken und wenn es vorbei ist, dann freu mich oder bin halt enttäuscht."

