Stand: 29.07.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Finale der Europameisterschaft von Anina Pommerenke

Kinder: Die Nationalmannschaft der Frauen beim Fußball steht im Finale von der Fußball-Europameisterschaft. Die Frauen haben Mittwoch das Halbfinale gegen die Franzosen gewonnen und spielen jetzt im Finale gegen England.

NDR Info Kindernachrichten: Es ist das Finale, von dem viele geträumt haben! Sonntagabend trifft die Deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen im Wembley Stadion in London auf die Gastgeberinnen. Die DFB-Frauen haben ein tolles Turnier gespielt und sich den Einzug ins Finale hart erarbeitet. Besonders spannend war das Halbfinale gegen das starke Team aus Frankreich am letzten Mittwoch.

Kinder: Die Torwartin Frohms hat ja eigentlich kein Tor in der ganzen EM reingekriegt, nur dieses eine fiese. Der Ball wurde geschossen, sie hat sich hingeschmissen, war aber zu langsam. Der Ball ging gegen den Pfosten und wollte wieder zurückkommen, hat aber dann ihren Rücken getroffen und ging so ins Tor. Poppi, also unsere Kapitänin, hat beide Tore geschossen. In der ersten Halbzeit kurz vor Schluss und gegen Ende noch eins. Ich habe auch mitbekommen, dass sich viele die Europameisterschaft angesehen haben.

NDR Info Kindernachrichten: Über 12 Millionen Menschen haben das Halbfinale im Fernsehen verfolgt – ein Rekord bei einer Übertragung eines EM-Spiels der Fußball-Frauen. Und auch viele Stadien waren in letzter Zeit rappelvoll, wenn Frauen am Ball waren.

Kinder: Früher vor ein paar Jahren, waren ja noch ganze Tribünen hinter dem Tor leer und jetzt ist eigentlich das ganze Stadion gefüllt, das finde ich schon richtig cool! Ich finde das gut, dass Frauen auch mehr Aufmerksamkeit beim Fußball bekommen, weil das zeigt, dass Frauen auch Stärke und so haben.

NDR Info Kindernachrichten: Tatsächlich ist die Deutsche Nationalmannschaft der Männer letztes Jahr bei der EM gegen England im Wembley-Stadion aus dem Turnier geflogen. Millionen Fußball-Fans hoffen, dass die Frauen es besser machen – und ein großes Turnier gewinnen.

Kinder: England ist eine starke Mannschaft, es wird ein schweres Spiel, aber ich glaube, wir könnten das schaffen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 30.07.2022 | 11:40 Uhr