Kindernachrichten: Erst frieren, dann schwitzen von Anina Pommerenke

NDR Info Kindernachrichten: Nachdem es in den letzten und Tagen und Wochen doch immer wieder ziemlich kalt war, kommt jetzt plötzlich die große Hitze.

Wir fragen die Kinder aus dem Corvey Gymnasium in Hamburg: "Habt ihr eine >Endlich wird es Sommer-Stimmung< oder hat euch der kühle Frühling gar nicht groß gestört?"

Kind: "Ich finde, im Frühling sollte es warm sein, aber nicht zu warm. Weil ich habe immer am Montag und am Mittwoch Fußballtraining und am Montag sollen es ja 25 oder 26 Grad werden – und da werde ich glaube ich richtig schwitzen. Wenn es warm ist, macht alles ein bisschen mehr Spaß – außer Fußball."

Kind: "Ich freue mich, weil ich gerade bei meiner Oma bin und wir haben hier auch einen Garten und da kann man auch kurze Sachen anziehen und muss nicht diese ganzen schweren, langärmeligen Sachen mit sich rumschleppen und natürlich kann man dann auch Eis essen und so."

Kind: "Ich würde sagen, dass ich in Sommerstimmung bin. Wir waren jetzt auch die letzten Tage jeden Tag im Schwimmbad und sehr viel draußen. Ich freue mich immer, wenn es warm ist. Außer im Winter – da soll es ruhig schneien."

