02.06.2023 Kindernachrichten: Erfolg für Deutschlandticket von Anina Pommerenke

Kinder: Ich habe gehört, dass es jetzt ein 49-Euro-Ticket gibt, nach einem Monat wurden schon zehn Millionen Tickets verkauft.

NDR Info Kindernachrichten: Und das besondere an dem Ticket: Damit kann man in ganz Deutschland mit Bus und Bahn im Nah- und Regionalverkehr fahren. Mit dem Ticket sparen viele Menschen Geld, die schon vorher Abos hatten. Und es sieht auch so aus, als ob sich viele ein Ticket gekauft haben, die vorher nur Auto gefahren sind. Ob das sogenannte Deutschlandticket damit jetzt auch einen großen Beitrag für ein besseres Klima leistet, ist aber umstritten. Während die einen finden, dass zehn Millionen verkaufte Tickets ein großer Erfolg sind - sagen andere, dass Bahnfahren insgesamt noch günstiger werden und dass zusätzlich viel mehr Geld in Gleise und Bahnhöfe gesteckt werden müsste.

Die Bundesregierung hat nach dem ersten Monat außerdem gesagt, dass sie manche Probleme noch aus dem Weg räumen will. Im nächsten Jahr könnten dann zum Beispiel noch mehr Kinder und Jugendliche kostenlos mit ihren Eltern mitfahren.

