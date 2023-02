Stand: 10.02.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien von Gisela Former

Kinder: In der Türkei und Syrien gab es schwere Erdbeben. Auf den Bildern konnte man die Trümmerteile von den Gebäuden sehen. Man hat auf den Bildern gesehen, von Tiktok oder eher gesagt Videos, dass die Häuser alle heruntergekommen sind und dadrunter auch manchmal Menschen liegen, die halt in dem Moment in den Häusern waren und jetzt halt unter den Steinen liegen.

NDR Info Kindernachrichten: Die Erdbeben in der Nacht zum Montag waren sehr stark. Zu der Zeit haben viele noch geschlafen und konnten sich nicht in Sicherheit bringen. Viele tausend Menschen sind in den beiden Ländern gestorben - Zehntausende wurden verletzt. Und Hundertausende haben jetzt kein Zuhause mehr, müssen draußen kampieren und sind sehr verzweifelt.

Kinder: Für die Menschen ist das gerade eine sehr schlimme Zeit. Es gibt auch viele Menschen, die Verwandte in Syrien und der Türkei haben und die in Deutschland leben. Das ist für die Menschen, die da leben, und Bekannte da haben, ist es wahrscheinlich auch sehr schwer, das zu sehen. Manche fahren zu ihren Familienteilen, die in den betroffenen Ländern leben, um sie zu beschützen oder mit ihnen da zu sein einfach.

NDR Info Kindernachrichten: Deutschland und viele andere Länder haben schnell gesagt, dass sie helfen wollen. Sie haben zum Beispiel Decken, Schlafsäcke, Medizin, Essen und nötige Geräte geschickt - außerdem Suchtrupps mit Hunden, die dabei helfen, vermisste Menschen unter den Trümmern zu finden.

Kinder: Man braucht diese Hundestaffeln, um die Menschen aufzuspüren. Sie schnüffeln mit ihrer Nase auf dem Boden und finden dadurch die Spuren. Es sind auch sehr viele Hundestaffeln im Einsatz, die viele Menschen suchen.

NDR Info Kindernachrichten: Einige konnten aus den Trümmern befreit und gerettet werden - auch viele Stunden, sogar Tage nach den Beben. Das Katastrophengebiet ist sehr groß. Es liegt im Südosten der Türkei und im Norden von Syrien.

Besonders dramatisch ist die Lage für die Menschen in Syrien, weil dort zum Teil kaum Hilfe angekommen ist. In dem Land gab es lange Zeit Kämpfe. Nun haben in manchen Regionen von Syrien Rebellen das Sagen und in anderen die syrische Regierung. Das macht die Lieferung von Hilfsgütern dorthin noch schwieriger.

In diesem Teil der Welt gibt es übrigens immer wieder Erdbeben, denn tief unter diesen Ländern befinden sich mehrere Erdplatten, sogenannte Kontinentalplatten.

Kinder: Unter der Erde sind Platten und wenn die sich verschieben oder gegeneinanderstoßen entstehen Erdbeben.

