Stand: 19.08.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Enge Wege, gefährliche Straßen von Caren Busche

Kinder: Viele Leute diskutieren darüber, wie man Fahrradfahren sicherer machen kann.

NDR Info Kindernachrichten: Ein großes Treffen - diese Woche - in Goslar im Harz. Es zählt zu den wichtigsten Treffen von Verkehrssicherheitsexperten in Deutschland. Dort haben Fachleute darüber beraten, wie der Verkehr auf deutschen Straßen und Wegen sicherer gemacht werden kann. Und dabei ging es vor allem auch ums Fahrradfahren. Denn viele fühlen sich mit dem Fahrrad nicht sicher genug.

Kinder: Die Fahrradwege sind meistens recht schmal und vor allem, wenn Autos an der Seite stehen, kann man nicht nah an ihnen vorbeifahren. Dann bleibt sehr wenig Platz, wo man sicher fahren kann. Und manche Leute, ungeduldige Leute vor allem, fahren dann schnell an anderen Leuten vorbei, wodurch sie aus dem Gleichgewicht kommen und es kommt immer wieder vor, dass dadurch Leute auf die Straße fahren. Ich trag auch immer einen Fahrradhelm.

Ich bin schon einmal fast gegen ein neben mir parkendes Auto gefahren. Ich bin dann aus der Fahrradprüfung gefallen. Genau wegen so etwas fahre ich nicht so gerne Fahrrad und laufe lieber zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber natürlich würde ich Fahrradfahren, weil es natürlich naturfreundlicher ist und auch natürlich besser als Bus und Bahn und Autofahren, aber da es so unsicher ist, möchte ich das auch nicht.

NDR Info Kindernachrichten: Experten fordern schon lange mehr Platz für Fahrräder auf den Straßen - also zum Beispiel breitere Radwege. Der Verkehrsminister in Deutschland, Volker Wissing, hat bei dem Treffen in Goslar gesagt, Deutschland solle ein Fahrradland werden. Man brauche zum Beispiel Radwege, die möglichst vom restlichen Verkehr abgetrennt sind.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 20.08.2022 | 11:40 Uhr