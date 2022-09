Stand: 02.09.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Energiesparen ist Trumpf von Caren Busche

Kinder: Im Moment diskutieren viele Politiker und auch Privatleute darüber, wie man Strom, Gas und viele weitere energienützige Sachen sparen kann.

NDR Info Kindernachrichten: Seit dieser Woche gelten auch neue Regeln. So sollen zum Beispiel Gebäude und Denkmäler nachts - in der Regel - nicht mehr beleuchtet werden. Außerdem sollen private Pools nicht mehr mit Gas und Strom geheizt werden.

Wir haben Paula, JoKató, Hanno und Jonathan aus den 6. Klassen des Gymnasiums Rotherbaum in Hamburg gefragt: Wie könnt ihr selber beim Energiesparen mitmachen?

Kind: "Was man selber machen könnte, ist auch, dass man einfach das Licht hinter sich ausmacht, wenn man aus dem Zimmer geht, also abends, wenn es schon dunkel ist."

Kind: "Also ich finde, hier in der Schule, dass man nicht immer so viel Licht im Klassenzimmer braucht, weil ja auch die Sonne uns da immer Licht gibt. Und tagsüber haben wir in der Schule auch selten das Licht an, aber trotzdem finde ich schon, dass ein bisschen weniger Licht sein könnte."

Kind: "Und jetzt kann man auch dazu beitragen, dass man jetzt noch nicht heizt. Auch, wenn es über Nacht sehr kalt wird. Das weiß ich. Aber trotzdem soll man noch nicht heizen, weil es ja über Tag wieder warm wird."

Kind: "Also, wenn man die Heizung an hat, dann sollte man, bevor man lüftet, die Heizung aus machen. Weil sonst die ganze warme Heizungsluft nach draußen strömt und dann bringt es nichts."

Kind: "Ja, also, wir haben Schildköten Zuhause. Und die brauchen natürlich auch ganz viel Wärme. Und deshalb tun wir die auch manchmal unter die Decke einfach. Und dann haben die da auch ihre Wärme und dann müssen wir nicht die Lampe anmachen."

