Stand: 02.12.2022 11:15 Uhr Kindernachrichten: Einladung nach Deutschland von Janine Albrecht

Kinder: Es fehlen gerade viele Fachleute und deshalb sollen viele Menschen aus dem Ausland kommen.

NDR Info Kindernachrichten: Fachleute, also Fachkräfte – das sind Menschen, die einen bestimmten Beruf gelernt haben und die Arbeit besonders gut können. Bei uns Deutschland fehlen in vielen Berufen die Fachkräfte - zum Beispiel in Krankenhäusern gibt es zu wenig Krankenschwestern und Krankenpfleger oder in Altenheimen, Kindergärten, Schulen fehlt das Personal. Und auch hier gibt es zu wenig Fachkräfte:

Kinder: Es gibt halt immer weniger Handwerker.

NDR Info Kindernachrichten: Und es gibt noch viele Berufe, in denen die Fachkräfte gerade fehlen. Der Minister, der sich in Deutschland um die Arbeit kümmert, also Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, sagt, dass in einigen Jahren aber ganz viele, Millionen, weitere Fachkräfte gebraucht werden. Aber das könnte zum Problem werden.

Kinder: Zum einen lernen das immer weniger junge Leute und zum anderen wollen da auch immer weniger Leute arbeiten. Deshalb hat Deutschland sich überlegt, dass sie Leute aus anderen Ländern fragen, ob sie bei ihnen diesen Beruf dann machen wollen. Und dafür versprechen sie den Leuten, die dann hier sind oder herkommen, dass sie weniger Stress mit Papierkram haben. Und man braucht keinen Abschluss in der Ausbildung, weil wenn man schon Erfahrung hat in dem Beruf, kann man einfach das beantragen und gleich arbeiten.

NDR Info Kindernachrichten: Noch sind das Pläne der Bundesregierung – die jetzt in Berlin diskutiert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 03.12.2022 | 11:40 Uhr