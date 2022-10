Stand: 21.10.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Einigung nach Regierungsstreit von Anina Pommerenke

Kinder: Nach großem Streit gab es diese Woche eine Einigung. Ich weiß, dass es Streit gab. Und Olaf Scholz hat dann entschieden, dass alle drei bis April 2023 weiterlaufen sollen.

NDR Info Kindernachrichten: Die Rede ist von den drei letzten Atomkraftwerken, die in Deutschland noch in Betrieb sind. Eines davon steht bei uns im Norden, nämlich im Emsland in Niedersachsen. Eigentlich hat Deutschland sich schon vor langer Zeit dazu entschieden, aus der Atomkraft auszusteigen. Denn es gab immer mal wieder Probleme und in anderen Ländern auch schwere Unfälle in Kraftwerken. Außerdem erzeugen sie radioaktiven Müll.

Kinder: Atommüll ist ein sehr großes Problem, er ist ganz schwer zu entsorgen. Außerdem ist man sich immer noch nicht einig, wo der eigentlich hinsoll.

NDR Info Kindernachrichten: Und er ist für Menschen und Tiere lebensgefährlich und kann die gesamte Umwelt in großen Gebieten für lange Zeit verstrahlen. Deswegen war es auch keine einfache Entscheidung, dass die Atomkraftwerke jetzt doch länger laufen sollen. Innerhalb der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP, die Deutschland im Moment regiert, haben die Parteien sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Die FDP sagt, dass die Versorgungslage mit Strom und Gas im Moment so schwierig ist, dass wir unbedingt alle Möglichkeiten, die es gibt, nutzen müssen - auch den Atomstrom. Die Grünen meinten dagegen, dass es nicht nötig ist, alle drei Kraftwerke am Netz zu lassen. Einigen konnten sich die Parteien aber nicht - deswegen hat Olaf Scholz die Entscheidung getroffen und - wie es dann heißt-- ein Machtwort gesprochen.

Kinder: Ein Machtwort ist, wenn jemand etwas sagt und das dann auch ausgeführt wird, dann gibt es auch keine Einwände mehr und dann wird das auch so gemacht.

NDR Info Kindernachrichten: Dieses Recht hat der Bundeskanzler, wenn es in der Regierung partout nicht zu einer Einigung kommt. In diesem Fall scheinen sogar alle Parteien ganz froh darüber zu sein, dass es eine Entscheidung gibt und der Streit erstmal vorbei ist.

