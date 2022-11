Stand: 18.11.2022 11:15 Uhr Kindernachrichten: Ein ganz besonderes Schulfach von Anina Pommerenke

Kinder: In Braunschweig gibt es ein ganz besonderes Schulfach. Und zwar Glücksunterricht.

NDR Info Kindernachrichten: Richtig gehört! An sechszehn Grundschulen in Braunschweig steht neben Mathe und Deutsch auch Glück auf dem Stundenplan. So sollen die Kinder lernen, welche Gefühle ihnen guttun und was sie dafür tun können, um sich häufiger glücklich zu fühlen. So soll zum Beispiel Dankbarkeit behandelt werden, indem sich die Kinder gegenseitig Postkarten mit Komplimenten schicken. Auch Hilfsbereitschaft und Entspannung sind Themen.

Dazu wollten wir von Nathan, Luna und Josephine wissen. Glaubt ihr, dass man Glück lernen kann?

Kind: Nein, das glaube ich nicht, weil Glück zum Leben gehört und man das empfinden soll.

Kind: Ich glaube nicht, dass man das lernen kann, sondern dass das angeboren ist.

Kind: Ich glaube es nicht, ich glaube, man muss Glück mit Freunden erleben und in sich selbst finden. Also ich finde es interessant, aber ich glaube, dass jeder Mensch für sich selbst entscheiden muss, was Glück heißt und was man dafür tun muss, um Glück zu erschaffen.

