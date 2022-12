Stand: 16.12.2022 11:15 Uhr Kindernachrichten: Duell der Superstars von Caren Busche

Kinder: Im Moment findet die WM, also die Weltmeisterschaft, in Katar statt. Und dort haben vor ein paar Tagen Kroatien gegen Argentinien gespielt und Frankreich gegen Marokko. Jetzt steht es fest: In der WM in Katar sind Argentinien und Frankreich im Finale. Und da werden wir gucken, wer Weltmeister wird.

NDR Info Kindernachrichten: Es verspricht auf jeden Fall spannend zu werden, da beiden Mannschaften der Sieg zugetraut wird.

Kinder: Viele Leute sagen einfach, dass sie gar keine Ahnung haben. Also wirklich, es ist sehr offen - das Spiel.

NDR Info Kindernachrichten: Klar ist schon jetzt, dass am Sonntag zwei Superstars aufeinandertreffen.

Kinder: Bei den Argentiniern Lionel Messi und bei den Franzosen Kylian Mbappé.

NDR Info Kindernachrichten: Lionel Messi ist schon 35 Jahre alt ist. Er hat in seiner langen, beeindruckenden Karriere viele Meisterschaften und Pokale gewonnen. Aber sein großer Traum, Fußball-Weltmeister zu werden, ist noch nicht in Erfüllung gegangen. Und dieses Mal ist es wahrscheinlich seine letzte Chance.

Kinder: Und wenn Frankreich gewinnen würde, würden sie ihren Titel verteidigen, da sich 2018 auch die WM gewonnen haben.

