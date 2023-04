Stand: 21.04.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Dino-Skelett unter dem Hammer von Jonas Valentin Weber

NDR Info Kindernachrichten: Zum ersten Mal ist in Europa ein komplettes Skelett eines T-Rex - also eines Tyrannosaurus Rex - versteigert worden. Das heißt: Der der am meisten Geld geboten hat, hat es bekommen. Am Ende waren es mehr als fünf Millionen Euro.

Und es ist nicht nur unfassbar alt - nämlich 67 Millionen Jahre, sondern auch riesig: 12 Meter lang und vier Meter hoch; also viel zu groß, um es sich zuhause hinzustellen. Was der Käufer damit macht, weiß man nicht. Der ist nichtbekannt. Viele hoffen, dass er das Skelett in einem Museum ausstellt, damit es alle Dino-Freund angucken können.

Wir haben Konstantin, Mathilda und Jamie aus Mecklenburg-Vorpommern gefrag: "Kannst du dir erklären, was die ausgestorbenen Riesen für viele - besonders auch für Kinder - so interessant und aufregend macht? Und bist du oder warst du auch ein Dino-Fan?"

Kind: "Ich hatte früher sehr, sehr viele Dino-Bücher und habe jetzt auch noch mindestens zehn. Das Faszinierende ist, dass sie riesig waren. Und wenn wir dran rumforschen würden, dann könnte man irgendwann vielleicht DNA finden und diese DNA können wir dann weiter verbreiten, dass theoretisch dann irgendwann wieder Dinos auf diese Welt kommen würden."

Kind: "Also, sie sind sehr lange ausgestorben, sie können im Wasser leben und auch an Land. Sie verschlucken andere Tiere mit einem Happs."

Kind: "Ich selbst bin nicht so ein Dinosaurier-Fan. Aber wenn man davorsteht, kann man schon mal den Schweiß von der Stirn machen und sich freuen, dass man jetzt nicht mit diesen Dinosauriern zusammen lebt."

