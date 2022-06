Stand: 17.06.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Dienst für die Gemeinschaft von Janine Albrecht

NDR Info Kindernachrichten: In dieser Woche hat der Bundespräsident, Frank-Walter Steinmeier, eine alte Idee aufgegriffen:

Kinder: … dass junge Menschen anderen in der Gemeinschaft helfen.

NDR Info Kindernachrichten: Und zwar ein paar Monate, nachdem sie mit der Schule fertig sind, sollten sie, so Steinmeier, soziale Arbeit machen. Das ist zum Beispiel die Arbeit in einem Altenheim oder einer Flüchtlingsunterkunft.

Es gibt schon ein Freiwilliges Soziales Jahr in Deutschland, aber eben freiwillig. Steinmeier hat vorgeschlagen, dass alle jungen Leute so einen Dienst machen müssen.

Darüber diskutieren jetzt Politikerinnen und Politiker. Einige finden das gut, andere nicht:

Kinder: Weil die Zeit dann ein bisschen weg ist und man in der Zeit vielleicht lieber etwas anderes gemacht hätte, auch andere Berufe und weil es nicht so gut bezahlt wird, vielleicht deswegen. Das könnte sowas sein, dass sie nochmal mehr lernen für ihr zukünftiges Leben. Vielleicht damit sie auch mal Verantwortung lernen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 18.06.2022 | 11:40 Uhr