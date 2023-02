Stand: 17.02.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: Die Narren sind los von Gisela Former

NDR Info Kindernachrichten: Für viele, etwa in Köln und Düsseldorf, ist es die schönste Zeit im Jahr: Karneval, manche sagen auch Fasching. Norddeutschland ist zwar keine Karnevalshochburg, aber auch hier bei uns gibt es Karnevalsfeiern und Umzüge. Wir haben die Kinder vom Johanneum in Hamburg gefragt: "Wie ist das bei dir? Hast du Spaß an Pappnase und Verkleiden oder bist du eher ein Karnevalsmuffel?"

Kind: "Also, ich bin jetzt nicht so der Karnevalsfan, aber ich mag es schon, mich zu verkleiden - aber jetzt nicht so unbedingt."

Kind: "Früher fand ich Karneval richtig cool. Aber jetzt, wo ich im Gymnasium bin, muss ich mehr lernen und da wird auch nicht gefeiert an unserer Schule."

Kind: "Also, ein Faschings- und Karnevalsmuffel bin ich ganz klar nicht. Ich fand es früher immer sehr cool, in der Grundschule, mich zu verkleiden. Meinen Astronautenanzug fand ich auch sehr cool."

Kind: "Ich fand das eigentlich recht witzig. Im Kindergarten auch, aber nach der Grundschule bekomme ich eigentlich nicht viel davon mit."

