Kindernachrichten: Deutschlands Team für die WM

Kinder: Seit dieser Woche wissen wir, welche Fußballspieler mit zur WM der Männer kommen. Mein Lieblingsspieler ist auch dabei, nämlich Musiala. Musiala ist ein Mittelfeldspieler, der bei Bayern spielt.

NDR Info Kindernachrichten: Die Weltmeisterschaft in Katar steht vor der Tür und seit dieser Woche steht auch fest, welche Spieler für die deutsche Nationalmannschaft mitfahren. Bundestrainer Hansi Flick hat das diese Woche mitgeteilt. Und da sind alte und neue Gesichter mit dabei.

Kinder: Das Besondere ist, dass zum Beispiel ein 17-jähriger von Dortmund dabei ist, der Moukoko heißt und ein ganz alter Fußballspieler auch, der das entscheidende WM-Tor bei einer WM geschossen hat, für Deutschland, nämlich Mario Götze. Der ist auch dabei.

NDR Info Kindernachrichten: Der 17-jährige Youssoufa Moukoko soll für Deutschland im Sturm spielen, mit ihm auch Niclas Füllkrug von Werder Bremen. Für beide ist es die erste Weltmeisterschaft. Insgesamt kommen 26 Spieler mit zur WM nach Katar.

Kinder: Dort ist es richtig heiß, deshalb muss die WM jetzt auch im Winter stattfinden, und sonst findet sie ja im Sommer statt. Damit es jetzt etwas kälter ist.

NDR Info Kindernachrichten: An der WM gibt es auch viel Kritik. Viele finden es nicht gut, dass sie in einem heißen Wüstenstaat stattfindet und viele werfen den Herrschern in Katar zum Beispiel vor, Arbeiter, die die Stadien gebaut haben, schlecht behandelt zu haben.

