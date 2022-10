Stand: 29.10.2022 11:15 Uhr Kindernachrichten: Der längste Tag des Jahres von Caren Busche

NDR Info Kindernachrichten: Dieses Wochenende werden die Uhren umgestellt – wir gehen wieder in die Winterzeit.

Kinder: Das bedeutet, dass die Zeit zurückgestellt wird. Wir bekommen eine Stunde geschenkt.

NDR Info Kindernachrichten: Viele müssen bei der Zeitumstellung immer erstmal überlegen - was heißt das denn nun eigentlich? Stellen wir vor? Oder zurück? Manche helfen sich mit Eselsbrücken. Zum Beispiel mit den Gartenmöbeln. Im Frühling stellen wir die Gartenmöbel vor das Haus und im Winter stellen wir sie wieder zurück in den Keller. Und so ist das auch mit der Uhr: In der kommenden Nacht werden die Uhren eine Stunde zurückgestellt.

Wenn wir normalerweise um 8.00 Uhr aufwachen, ist es erst 7.00 Uhr. Und das bedeutet: Der Tag wird eine Stunde länger. Manche nehmen sich dafür extra etwas Schönes vor. Wir haben Clara, Emilia und Julius gefragt: Was fangt ihr morgen mit dieser Extra-Stunde an?

"Also ich werde länger schlafen. Ich würde vielleicht auch ein bisschen länger draußen bleiben und noch ein bisschen spielen."

"Bei uns fängt halt auch die Eiskunstlaufsaison wieder an. Und dann würde ich auch mit meiner Freundin noch ein bisschen länger auf dem Eis bleiben."

"Ich besuche am Wochenende meine beste Freundin in Kopenhagen und das ist natürlich super, wenn wir eine Stunde mehr Zeit haben."

