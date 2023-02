Stand: 24.02.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: Der Fasching ist vorbei von Caren Busche

NDR Info Kindernachrichten: Diese Woche war Aschermittwoch - und das bedeutet nicht nur, dass die Karnevalszeit zu Ende gegangen ist. Viele - ob gläubig oder nicht - haben da auch angefangen zu fasten. Sie verzichten auf etwas, das sie besonders gerne mögen. Und zwar 40 Tage lang - bis zum christlichen Osterfest.

Wir haben Ada, Elvan und Radomir aus Hamburg gefragt: Worauf könntet ihr 40 Tage verzichten?

Kind: "Ich könnte mir vorstellen, auf Lollis zu verzichten, weil ich esse ein bisschen zu viele und ich glaube, das ist auch nicht so gut."

Kind: "Also, ich denke mal, also, ich würde es versuchen, mal keine Kaugummis zu essen, weil wir sind so eine Klasse, die gefühlt die ganze Zeit nur Kaugummis isst, weil uns einfach langweilig ist. Und wir müssten das eigentlich mal als Klasse versuchen..."

Kind: "Also auch eine Sache, wo ich d'rauf verzichten könnte, ist Schule."

