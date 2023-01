Stand: 07.01.2023 16:08 Uhr Kindernachrichten: Coronatest für Reisende aus China von Caren Busche

Kind: Wenn man von China nach Deutschland reisen möchte oder andersrum, dann muss man jetzt immer Corona-Tests machen. Weil in China gibt es jetzt ganz viele Corona-Fälle wieder.

Kind: In den letzten Jahren hatte China sehr strenge Regeln, wo auch ganze Gebiete eingewickelt wurden. Doch jetzt im Dezember wurden die Regeln weggemacht.

Kind: Und man möchte nicht, dass das jetzt nach Deutschland kommt.

NDR Info Kindernachrichten: Die Länder der Europäischen Union haben in dieser Woche verabredet, wie man verhindern kann, dass es durch China-Reisende in Europa wieder eine schlimme Coronawelle gibt. In vielen europäischen Ländern müssen Menschen, die mit dem Flugzeug aus China kommen, einen negativen Coronatest vorlegen.

Kind: Viele wollen jetzt verhindern, dass es nach Deutschland kommt. In China ist gerade die Situation einfach sehr doll außer Kontrolle. Die stecken sich jetzt alle wieder an, weil’s in China nicht so’n guten Impfstoff gibt Und viele haben sich dann keine neue Impfung mehr geben lassen.

NDR Info Kindernachrichten: Fachleute glauben, es ist unwahrscheinlich, dass Reisende aus China eine schlimme neue Corona-Welle bei uns auslösen. Es hilft, dass in Deutschland und anderen Ländern so viele Menschen einen guten Impfschutz haben. Aber es gibt auch warnende Stimmen: Wir dürfen das Corona-Virus auch weiterhin nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Kind: Man trifft sich ja jetzt auch immer wieder mit Leuten, geht einfach ganz normal in die Schule, auch wenn man im Bus noch Maske trägt, aber manchmal vergisst man auch einfach, dass noch Corona ist.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 07.01.2023 | 11:40 Uhr