Kindernachrichten: Bundestagswahl | Donald Trump | Weltmeisterschaft

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Am 23. Februar ist Bundestagswahl in Deutschald

In Deutschland gibt es in diesem Jahr eine besonders wichtige Wahl - bei der Bundestagswahl am 23. Februar geht es darum, wer unser Land in den nächsten Jahren regiert. Dann wählen alle ab 18 Jahren die Politikerinnen und Politiker, die für uns im Parlament sitzen. Sie kümmern sich um wichtige Regeln für uns Alle:

Sie beschließen Gesetze, kontrollieren die Bundesregierung und wählen auch die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler. Wegen der Wahl machen jetzt alle Parteien viel Werbung für sich selbst im Wahlkampf.

Donald Trump wird Präsident

Die Menschen in den USA haben schon im November gewählt - ihren neuen Präsidenten. Das ist Donald Trump und er tritt in diesem Monat sein Amt an.

Ein US-Präsident hat sehr viel Macht. Und überall auf der Welt sind die Menschen sehr gespannt, wie Trump mit dieser Macht umgehen wird.

Weltmeisterschaften der Handball-Herren und der Fußball-Damen

Auch sportlich ist einiges los 2025: Für die Handball-Fans gibt es gleich zum Jahresbeginnt den absoluten Höhepunkt - im Januar startet die Handball-Weltmeisterschaft der Männer. Das letzte Mal, dass Deutschland Weltmeister war, ist schon fast zwanzig Jahre her.

Und im Sommer stehen dann die Frauen und der Fußball im Mittelpunkt - es geht um die Europameisterschaft. Das deutsche Team hat bei der letzten Europameisterschaft im Finale ganz knapp verloren.

