Kindernachrichten: Bundeskanzler Scholz besucht China von Jörgpeter von Clarenau

Kinder: Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Präsidenten in China besucht. Es ist ein großes Land und da leben auch sehr viele Leute.

NDR Info Kindernachrichten: Das kann man wohl sagen. In China leben mehr als 1,4 Milliarden Menschen - so viel wie in keinem anderen Land der Erde. Bei dem Vergleich mit Deutschland wird klar, wie groß diese Zahl ist: In China leben rund 17 mal so viele Menschen wie bei uns.

Das riesige Land ist für Deutschland ein wichtiger Handelspartner. Sehr viele Waren, die wir hier kaufen, kommen aus China: Computer, Smartphones, Elektrische Geräte, Medikamente. Auch sehr viele Spielwaren sind "Made in China". Umgekehrt machen aber auch deutsche Firmen gute Geschäfte mit China. Deutsche Autos sind da sehr beliebt. Und große Maschinen für chinesische Fabriken.

Kanzler Olaf Scholz möchte, dass beide Länder weiter viel Handel treiben. Auch deshalb hat er China jetzt für einen Tag besucht. Doch es gibt ein großes Problem: China ist keine Demokratie, die Menschen haben viel weniger Freiheiten als bei uns. Der chinesische Präsident Xi hat seit langem die ganze Macht und will sie auf keinen Fall wieder hergeben. Eine freie demokratische Wahl wird es in China so bald nicht geben. Und immer wieder berichten Menschenrechtsorganisationen darüber, dass vielen Menschen großes Unrecht geschieht.

Kinder: Es werden viele Leute ins Gefängnis gesteckt, nur, weil sie vielleicht etwas nicht so Gutes über den Chef von China sagen.

NDR Info Kindernachrichten: In China gibt es auch riesige Lager, in denen Angehörige der Uiguren eingesperrt sind. Zu dieser Bevölkerungsgruppe gehören etwa elf Millionen Menschen. Sie sind also eine Minderheit, und anders als die anderen Chinesen sind die meisten von ihnen Muslime, glauben also an die Religion des Islam. Hilfsorganisationen sagen, die Uiguren werden brutal unterdrückt - weil die Machthaber nicht zulassen wollen, dass Menschen einen eigenen Glauben und eine eigene Kultur haben.

Wegen der Menschenrechtsverletzungen wurde in Deutschland viel darüber diskutiert, ob Olaf Scholz überhaupt nach China reisen soll. Man dürfe einem Staatschef, der für so viel Leid und Unrecht verantwortlich ist, nicht freundlich die Hand schütteln, sagen Kritiker.

Doch Olaf Scholz hat sich davon nicht beirren lassen. Er wollte diesen Besuch. So hatte es auch seine Vorgängerin Angela Merkel gehalten, als sie Kanzlerin war. Scholz hat gesagt, dass man miteinander reden müsse. Und er hat schon vorher versprochen, das Thema Menschenrechte kritisch anzusprechen.

