Stand: 07.10.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Bremse für steigende Gaspreise von Janine Albrecht

Kinder: Jetzt ist der Sommer vorbei, jetzt wird es kälter und deswegen machen manche Leute die Heizung an. Es ist für einige Leute ein Problem, die Heizung anzumachen, weil es zu teuer wird.

NDR Info Kindernachrichten: Das hat mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zu tun. Denn Russland ist einer der größten Gaslieferanten, und das Gas wird auch fürs Heizen gebraucht. Vor dem Krieg haben wir das meiste aus Russland bekommen - und waren davon auch ziemlich abhängig. Und diese Macht, so sagen viele, nutzen die Herrscher in Russland, um andere Länder unter Druck zu setzen.

Deshalb reden einige auch von einem Energiekrieg. Wenn etwas knapp wird, treibt das den Preis nach oben. Und so ist der Gaspreis in den letzten Monaten extrem gestiegen.

Kinder: Die Regierung fragt jetzt, weil manche Leute das Gas nicht mehr bezahlen können, wie die das günstiger machen können. Ich habe gehört, dass die Politiker über eine Gaspreisbremse reden.

NDR Info Kindernachrichten: Die auch Gaspreisdeckel genannt wird:

Kinder: Das ist so, wie wenn man auf einen Topf den Deckel drauf macht, dann ist Schluss. Die Politiker wollen einen Deckel auf die Preise machen, damit die Preise nicht höher steigen.

NDR Info Kindernachrichten: Wie das genau funktionieren soll, ist noch nicht ganz klar.

Kinder: Fest steht, dass die Politiker wollen, dass nicht jeder friert und ihre Heizkosten bezahlen können.

NDR Info Kindernachrichten: Aber ganz ohne Energie zu sparen, wird es nicht funktionieren.

Kinder: Vielleicht ein paar Tipps, dass man jetzt nicht die Heizung auf volle Pulle machen soll, nicht jeden Tag Ente essen soll, wegen dem Ofen.

