Stand: 26.05.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Besserer Schutz für die Natur von Janine Albrecht

Kinder: Jetzt war gerade der "Tag der Artenvielfalt" und da haben ganz viele Leute darauf hingewiesen, dass wir mehr für die Natur tun müssen.

NDR Info Kindernachrichten: Unter Artenvielfalt versteht man alle Tiere und Pflanzen, die es in einem bestimmten Gebiet gibt. Die meisten Arten gibt es in den Tropen, also den Gebieten entlang des Äquators - da liegen auch die Regenwälder. Nach Schätzungen leben dort rund Zweidrittel aller Tier und Pflanzenarten.

Kinder: Was wir Menschen tun können, um die Artenvielfalt zu erhalten, ist zum Beispiel weniger Regenwälder abholzen. Was wir auch noch tun können, dass der Klimawandel nicht weiter voranschreitet, weil viele Tiere vom Aussterben bedroht sind. Zum Beispiel der Rote Panda ist gerade sehr bedroht.

NDR Info Kindernachrichten: Insgesamt sind rund eine Million Arten vom Aussterben bedroht. Aber es sind auch immer noch ganz viele Tiere und Pflanzen noch überhaupt nicht entdeckt worden – deshalb weiß man noch gar nicht genau, wie viele Arten es auf der Welt gibt, geschätzt werden etwa acht Millionen.

Kinder: Die gute Nachricht ist, dass jedes Jahr sehr viele neue Tier- oder Pflanzenarten gefunden werden.

NDR Info Kindernachrichten: Laut Naturschutzorganisation WWF waren das in den vergangenen beiden Jahren mehrere hundert neue Arten. In Kambodscha in Asien zum Beispiel eine neue Echse, die ähnlich wie das Chamäleon, ihre Farbe wechseln kann, um sich vor Feinden zu schützen.

