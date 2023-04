Stand: 14.04.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Beginn einer jahrelangen Reise von Caren Busche

Kinder: Gerade wurde eine Sonde ins Weltall geschickt, die Sonde heißt Juice. Und die soll den Jupiter und die Monde erforschen. Die ESA hat die Sonde ins Weltall geschickt. Die ESA, das ist die European Space Agency. Auf Deutsch: Die Europäische Weltraumorganisation.

NDR Info Kindernachrichten: Gibt es irgendwo da draußen noch Leben im Weltall? Diese Frage beschäftigt Viele und Forscher versuchen das herauszufinden. Diese Woche ist eine neue Mission gestartet, eine Sonde wurde ins Weltall geschickt. Eigentlich sollte sie am Donnerstag schon starten, aber das Wetter hat nicht mitgespielt. Daher ging es erst am Freitag los. Jetzt befindet sich die Sonde also auf dem Weg zum Jupiter.

Kinder: Das besondere an dieser Sonde ist, dass sie sehr lange braucht, sie soll über acht Jahre brauchen, dementsprechend kommt sie erst 2031 an.

NDR Info Kindernachrichten: Viele sind sehr gespannt, was die Sonde dort finden wird. Die Forscher erhoffen sich Antworten auf die Frage, ob es auf den Jupiter-Monden grundsätzlich Leben geben könnte.

