Kindernachrichten: Ausflug in künstliche Welten

Kinder: In Köln, da kann man sich gerade die neuesten Computerspiele angucken und die Hersteller, versuchen die Spiele immer echter und realistischer zu machen, damit immer mehr sie spielen. Die Gamescom ist eine riesige Messe für Computer- und Videospiele. Es ist für manche ein Riesen-Event und die verkleiden sich dafür sogar, also wie in einem Computerspiel, wie dort Figuren aussehen.

NDR Info Kindernachrichten: "Endlich!", sagen sich die Gamer, so nennen sich die Fans von Computerspielen: "Endlich können wir wieder andere Fans treffen und die neuesten Spiele ausprobieren!" Durch Corona war die Messe in den Vorjahren nicht möglich gewesen. Die Nachfrage nach immer neuen Computerspielen kennt keine Grenzen. Aber es gibt auch warnende Stimmen, die nichts mit Spielverderberei zu tun haben.

Sorgen machen sich Fachleute vor allem um Kinder und Jugendliche, die fast ihre ganze Freizeit mit Computerspielen verbringen. Für Ärger sorgen auch die Werbetricks mancher Firmen. Die freuen sich, wenn auch junge Fans ihr ganzes Geld für Spiele und Zubehör ausgeben.

Kinder: ….und dann machen die noch extra Computer, wo man noch was eingravieren kann und der noch extra bemalt ist und all sowas, was man eigentlich gar nicht braucht. Viele Fans kaufen es sich dann trotzdem, werden dabei aber nur abgezockt, weil die Hersteller das Geld wieder irgendwie reinholen müssen, wenn sie dafür viel Geld investiert haben.

