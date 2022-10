Stand: 21.10.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Aus nach nur sechs Wochen von Anina Pommerenke

Kinder: Ich habe gehört, dass in England eine neue Regierungschefin gewählt worden ist und die ist jetzt zurückgetreten, weil sie große Probleme hatte in ihrer Regierung.

NDR Info Kindernachrichten: Gerade mal sechs Wochen war die britische Premierministerin Liz Truss im Amt. Nun hat sie ihren Rücktritt erklärt. Ihre Partei - die Konservative - befindet sich seit Monaten in der Krise. Der vorherige Regierungschef Boris Johnson musste sein Amt wegen diverser Skandale aufgeben.

Und auch Liz Truss ist es nicht gelungen, das Chaos in ihrer Partei zu beseitigen. Im Gegenteil: Mit einer Ankündigung, Steuern zu senken, hat sie für großen Wirbel gesorgt und musste ihre umstrittenen Pläne gleich wieder aufgeben. Nun geht sie als die Premierministerin mit der kürzesten Amtszeit aller Zeiten in die Geschichte ein. Die konservative Partei möchte jetzt schnell eine neue Regierungschefin oder einen neuen Regierungschef finden.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 22.10.2022 | 11:40 Uhr