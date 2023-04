Stand: 14.04.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Aus für den Atomstrom von Caren Busche

Kinder: Die letzten drei Kernkraftwerke wurden abgeschaltet in Deutschland.

NDR Info Kindernachrichten: Im Laufes des Tages gehen sie nach und nach vom Netz - in Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg. Vor Jahren hatten Politiker in Deutschland beschlossen, dass es hier keine Atomkraftwerke mehr geben soll. Dafür gab es vor allem zwei Gründe. Zum einen:

Kinder: Weil man immer noch nicht weiß, wo man mit dem Atommüll hin soll.

NDR Info Kindernachrichten: Denn der Müll aus Atomkraftwerken ist für uns Menschen sehr gefährlich, weil davon noch für eine extrem lange Zeit radioaktive Strahlung ausgeht. Er muss absolut sicher gelagert werden.

Zum anderen waren viele auch besorgt, weil sie befürchtet haben, dass es vielleicht einmal einen schlimmen Atomunfall geben könnte.

Kinder: Die drei, die jetzt abgeschaltet wurden, sollten eigentlich schon im Dezember abgeschaltet werden. Aber man hat sie noch weiterlaufen lassen, weil man Angst hatte, dass uns die Energie ausgeht.

NDR Info Kindernachrichten: Viele waren besorgt, dass wir durch den Ukraine-Krieg nicht mehr genug Energie haben würden. Deswegen hat man entschieden, die Atomkraftwerke etwas länger laufen zu lassen - und zwar bis heute. Nun soll in Deutschland kein Atomstrom mehr produziert werden.

Kinder: Es gibt Leute, die das gut finden und die das nicht so gut finden.

NDR Info Kindernachrichten: Deswegen wurde diese Woche viel darüber diskutiert, ob es falsch ist, die Kernkraftwerke abzuschalten und ob man sie nicht noch weiterlaufen lassen sollte, so wie in vielen anderen Länder auch. Aber die deutsche Regierung hält an dem Ende des Atomstroms fest. In Zukunft soll es in Deutschland vor allem umweltfreundlichen Strom geben, zum Beispiel durch Windräder und Sonnenenergie.

Kinder: Deutschland ist eher ein besonderer Fall, denn die europäischen Nachbarn haben eigentlich noch Kernkraftwerke.

