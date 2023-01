Stand: 13.01.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Aus für Maskenpflicht in Bus und Bahn von Jörgpeter von Clarenau

Kinder: In immer mehr Bundesländern muss man in Bussen keine Maske mehr tragen. In Hamburg gilt die Maskenpflicht noch, in U-Bahn und Bussen generell noch.

NDR Info Kindernachrichten: Viele Menschen haben sich an das Tragen einer Maske vor Mund und Nase gewöhnt. Sie wollen sich und andere vor Ansteckungen schützen.

Zur Eindämmung des Corona-Virus war es in Deutschland lange Zeit Pflicht gewesen, eine Maske zu tragen, sobald man anderen Menschen begegnet.

Weil in Deutschland viele durch Impfungen geschützt sind und auch weil die Krankheit meist weniger gefährlich verläuft als früher, wird das Tragen der Maske vielerorts nicht mehr vorgeschrieben. Wer zum Beispiel in Schleswig-Holstein mit dem Bus fährt, muss keine Maske mehr tragen. Hamburg ist da noch strenger. Und das kann schon für Durcheinander sorgen.

Kinder: Ich finde es auch ein bisschen schwierig, weil wenn du irgendwie in Hamburg wohnst und dran gewöhnt bist Masken zu tragen und du dann nach Schleswig-Holstein oder so kommst und dann keine Masken mehr tragen musst, das wäre ein bisschen ungewohnt.

NDR Info Kindernachrichten: Klar ist jetzt, dass man bald auch auf längeren Zugfahrten keine Maske mehr tragen muss. Anfang Februar fällt diese Pflicht im so genannten Fernverkehr weg - ob Maske oder nicht, kann dann jeder für sich selbst entscheiden.

