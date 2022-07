Stand: 08.07.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Aus für Boris Johnson von Janine Albrecht

Kinder: Boris Johnson ist der Premierminister von Großbritannien.

NDR Info Kindernachrichten: Aber wohl nicht mehr lange, denn…

Kinder: Er ist als Parteichef zurückgetreten.

NDR Info Kindernachrichten: Und deshalb - so sind die Regeln in dem Land - kann er auch nicht Premierminister, also Regierungschef von Großbritannien bleiben. Aber Boris Johnson will noch so lange weiter regieren, bis seine Partei einen neuen Chef oder eine neue Chefin gewählt hat. Seine Partei ist die Konservative Partei, die man auch die Torys nennt. Dass Boris Johnson als Tory-Chef zurücktritt, halten viele für überfällig, auch in seiner eigenen Partei. Denn immer wieder gab es Ärger, richtige Skandale.

Kinder: Boris Johnson hat während Corona nicht so coole Dinge gemacht, also im Sinne von Partys feiern, was ja nicht erlaubt war und es eigentlich auch keiner gemacht hat, und er es halt gemacht hat.

NDR Info Kindernachrichten: Dafür hat er sogar eine Geldstrafe bekommen. Vor ihm gab es noch keinen Premierminister, der während seiner Amtszeit bestraft wurde, weil er gegen das Gesetz verstoßen hat. Aber zu seinem Rücktritt hat das allein noch nicht geführt - diese Party -Geschichten während des Lockdowns sind nur ein Teil der Skandale rund um Boris Johnson, der jetzt seit knapp drei Jahren Premierminister ist. Am Ende hat eine andere Sache, zum Rücktritt geführt: Belästigungs-Vorwürfe gegen einen Politiker aus seiner Partei, von denen Johnson gewusst hat.

Kinder: …und er ist nicht zur Polizei gegangen und hat auch nichts gesagt.

NDR Info Kindernachrichten: Nicht nur das: Johnson gab dem Politiker sogar einen wichtigen Job. Und sagte zuerst, er habe nichts von den Vorwürfen gewusst, dafür wurde er als Lügner bezeichnet.

Kinder: Und dann haben auch viele Mitarbeiter von ihm gekündigt, weil die gesagt haben, ok es ist jetzt zu viel, es reicht. Deswegen wende sich jetzt die meisten Mitarbeiter von ihm ab. Die meisten Politiker wollen, dass er abtritt und nicht mehr in der Politik was mitbestimmt.

NDR Info Kindernachrichten: Dafür muss seine Partei jetzt seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin wählen. Der oder die Boris Johnson dann auch als Premierminister ablöst.

Das könnte allerdings dauern, bis September oder länger.

