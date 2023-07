Stand: 21.07.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Anpfiff zur WM von Anina Pommerenke

Kinder: In Australien und Neuseeland findet gerade die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen statt. Deutschland hat bis jetzt zwei Mal die WM gewonnen, einmal 2003 und einmal 2007. Ich habe gehört, dass lange nur Männer-Fußball gespielt wurde und Frauen-Fußball wurde auch verboten.

NDR Info Kindernachrichten: Die Zeiten sind zum Glück vorbei - doch Fußball-spielende Frauen hatten es lange schwer und viel weniger Unterstützung als Männer. Mittlerweile schauen immer mehr Menschen zu, wenn die Fußball-Nationalmannschaft der Frauen spielt. Die Spiele der WM werden von ARD und ZDF im Fernsehen übertragen - und auch hier bei uns im Radio gibt es die Spiele der deutschen Frauen live. Am Montag geht es los.

Kinder: Am 24. Juli spielen die deutschen Frauen gegen Marokko. Am 30. Juli spielen die deutschen Frauen gegen Kolumbien. Und am 3. August spielen die deutschen Frauen gegen Südkorea.

NDR Info Kindernachrichten: Zum Glück sind Schulferien. Denn so haben auch Kinder die Chance, die WM zu erleben, obwohl die Spiele wegen der Zeitverschiebung bei uns sehr früh, morgens und am Vormittag laufen. Die echten Fans des deutschen Teams werden diese ungewöhnlichen Zeiten nicht davon abhalten, den DFB-Frauen am Fernseher oder am Radio die Daumen zu drücken. Und das werden ein paar Millionen Daumen sein. Wir haben die drei Schülerinnen Selma, Helene und Solea der Regionalen Schule auf der Insel Hiddensee gefragt:

"Was meint ihr - hilft einem das, wenn man weiß, dass einen so viele Leute unterstützen und Glück wünschen?"

Kind: "Ich glaube, wenn man selber weiß, dass viele Leute auf einen zählen, das hat ja damit auch was zu tun, dass man sich dann mehr anstrengt, wenn man dann denkt, wenn ich das jetzt hinkriege sind sie stolz auf mich und freuen sich auch selbst."

Kind: "Irgendwie ist man dadurch auch aufgeregter, weil die Fans auch höhere Erwartungen an einen haben."

Kind: "Ich glaube, es hilft einem schon, weil man dann merkt, dass man mehr Kraft hat. Wenn man weiß, dass so viele Leute einen unterstützen, dann fühlt man sich stärker."

