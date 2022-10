Stand: 14.10.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Angriffe in der Ukraine von Jörgpeter von Clarenau

Kinder: Ich habe in den Nachrichten gehört, dass Russland mit Raketen die Ukraine wieder angreift. In der Ukraine werden leider, leider wieder Städte mit Raketen beschossen und dadurch wird der Krieg wieder stärker.

NDR Info Kindernachrichten: In mehreren Städten der Ukraine wurden Gebäude und Straßen zerstört. Auch Bahnschienen und Stromleitungen. Immer wieder heulten die Sirenen und die Menschen mussten sich - so gut es ging - in Sicherheit bringen. Der Beschuss durch das russische Militär war heftig wie seit Monaten nicht mehr.

Experten sagen, dass diese Angriffe eine Reaktion darauf waren, dass es der ukrainischen Armee im Osten des Landes gelang, die russischen Soldaten zurückzudrängen. Einige wichtige Städte wurden von den Ukrainern zurückerobert.

Und dann gab es vor gut einer Woche einen Anschlag auf eine große Brücke, die für die Russen sehr wichtig ist.

Kinder: Man vermutet, dass Russland diese Angriffe wieder angefangen hat, weil irgendjemand, man weiß es nicht ganz genau, hat eine Brücke von Russland zur Halbinsel Krim kaputtgemacht, mit einer großen Explosion, und diese Brücke ist ein ganz wichtiger Nachschubweg für Waffen für Russland. Und man glaubt jetzt, dass die Raketenangriffe auf die Städte, die Rache für den Bombenanschlag auf der Brücke sind.

NDR Info Kindernachrichten: Ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht. Die vielen Attacken sind für die Menschen in der Ukraine nur schwer zu ertragen.

Kinder: Die Leute, die wieder ein normales Leben irgendwie geführt haben, die haben jetzt wieder Angst und können das nicht weiterführen, quasi was sie sich gerade zurückgewonnen hatten. Wo sie gesagt haben, ok, ich gehe jetzt mal ins Kino. Aber diese Angst, die verbietet ihnen das quasi, sie können nicht mehr sagen, also sie könnten, aber sie haben Angst davor, dass dann eine Rakete einschlägt.

NDR Info Kindernachrichten: Weil die russischen Raketen auch normale Wohngebäude zerstören und Straßen mitten in den Städten, nennt der ukrainische Präsident die Angriffe des russischen Militärs "Terror". Die Russen sagen, das stimmt nicht, Zivilisten würden nicht absichtlich attackiert. Viele glauben das nicht und sagen, dass der russische Präsident bewusst Regeln bricht - denn die gibt es auch für Kriege.

Kinder: Eine Regel ist, dass man keine Zivilisten beschießen darf, oder dass man sie mit Raketen beschießen darf, aber das wird halt gerade gemacht.

