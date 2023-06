Stand: 09.06.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Alles nur geträumt? von Janine Albrecht

Kinder: Die Nasa hat gesagt, dass es unwahrscheinlich ist, dass Aliens auf der Erde landen. Aber es gibt immer wieder Leute, die sagen, dass sie Ufos gesehen haben.

NDR Info Kindernachrichten: Die Nasa ist die Raumfahrtbehörde in den USA. Sie erforscht das Weltall, und auch ob es Leben im All gibt, Außerirdische. Experten der Nasa schauen sich dabei auch Videos über angebliche Ufos ganz genau an, vergleichen viele Daten miteinander - mit dem Ergebnis, dass es sich oft auch um optische Täuschungen handelt.

Auch wenn es also höchstunwahrscheinlich ist, dass wir mal einem Ufo, begegnen, haben wir uns ausgemalt, wie es wäre, wenn ein Ufo mit freundlich winkenden Außerirdischen vorm Haus landen würde. Wir haben Issa, Emilie, Piet, Maliq und Mia aus der 5b der Stadtteilschule Blankenese in Hamburg gefragt, wie sie reagieren würden:

Kind: "Ich würde dann erstmal freundlich zurückwinken und dann würde ich schnell in die Wohnung rennen. Dann würde ich rauskommen, gucken ob sie wirklich nett sind, wenn nicht, dann renne ich wieder rein. Wenn sie nett sind, dann würde ich mit denen reden und wenn nicht, dann würde ich dir Tür zuschließen."

Kind: "Ich würde den Aliens anbieten, für ein Tage im Garten zu wohnen, wenn sie nett wären."

Kind: "Ich würde mein Handy holen und das erstmal filmen, dann wäre ich rausgegangen, wäre so langsam halt hingegangen und hätte erstmal, wenn die sprechen können, mit denen gesprochen und ich würde auch was zu essen anbieten, was sie vielleicht noch nicht kennen. Spiegelei."

Kind: "Wenn bei mir ein Ufo im Garten landen würde, würde ich ein lebenslängliches Trauma kriegen, zweitens würde ich ins Haus rennen."

Kind: "Ich würde erstmal fast umkippen, dann würde ich schnell ins Haus rennen und sie abfilmen und ich würde dann die Aufnahme von den Aliens ins Internet stellen, auf meinen Youtube-Account."

Kind: "Ich glaube, ich wäre eher so ein bisschen risikofreundlich, ich würde dann eher auf sie zugehen und irgendwie sie ansprechen."

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 10.06.2023 | 11:40 Uhr