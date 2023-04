Stand: 31.03.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Ärger im öffentlichen Dienst von Janine Albrecht

Kinder: Am Anfang der Woche, das war der Montag, haben alle S-Bahnen gestreikt. Es war ein riesengroßer Streik. Der Flughafen stand still, niemand konnte mehr von Hamburg weit wegfliegen, nur ein paar Leute konnten einfliegen nach Hamburg. Hamburg war komplett lahm, also ganz Deutschland war komplett lahmgelegt.

NDR Info Kindernachrichten: Denn zwei Gewerkschaften hatten zusammen Busfahrer, Bahnmitarbeiter und noch viele mehr, die an Flughäfen, beim Autobahnbetrieb, im Hafen arbeiten, aufgerufen, am Montag eben nicht zu arbeiten. Als Warnstreik.

Kinder: Der Sinn von Streiks ist, dass die Arbeitgeber den Arbeitenden mehr Geld geben sollen.

NDR Info Kindernachrichten: Und mit diesen Streiks wollen die Gewerkschaften ihre Forderungen durchsetzen, Druck machen. In einer Gewerkschaft haben sich Arbeiterinnen und Arbeiter, Angestellte zusammengeschlossen, um gemeinsam für ihre Rechte zu kämpfen. Weil vieles teurer geworden ist, will die Gewerkschaft Verdi, dass zum Beispiel Erzieherinnen und Erzieher, Krankenschwestern und Pfleger, oder auch Lehrerinnen und Lehrer - mehr Geld bekommen. Aber bislang gab es keine Einigung. Mitte der Woche wurden die Verhandlungen deshalb abgebrochen - jetzt soll es ein Schlichtungsverfahren geben.

Kinder: Ein Streikschlichter, in diesem Fall, macht Vorschläge, wieviel Geld wer kriegen kann und sorgt vielleicht dafür, dass nicht noch mehr Streiks passieren, dass sich beiden Parteien so ein bisschen beruhigen, runterkommen und am Ende niemand richtig Schaden trägt davon.

NDR Info Kindernachrichten: Und solange so ein Schlichtungsverfahren läuft - darf nicht gestreikt werden - also auch nicht an Ostern.

