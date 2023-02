Stand: 17.02.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: Ärger für Flugreisende von Gisela Former

Kinder: In den letzten Tagen gab es einige Streiks an Flughäfen und an einer Fluglinie gabs auch Computerprobleme. Deswegen konnten nicht so viele Flugzeuge starten.

NDR Info Kindernachrichten: Viele, die in dieser Woche mit dem Flugzeug verreisen wollten, hatten Pech und haben sich geärgert. Zuerst funktionierte das Computersystem bei der Lufthansa nicht, anscheinend weil ein Kabel bei Bauarbeiten kaputt ging. Dann gabs Hackerangriffe auf Flughafen- Computersysteme. Und am Freitag legte ein Streik den Flugverkehr lahm.

Kinder: Unter anderem wurde auch am Hamburger Flughafen gestreikt. Der Streik ging von Donnerstagabend bis Freitagabend. Und da flog gar kein Flieger.

NDR Info Kindernachrichten: Betroffen waren zum Beispiel auch Bremen, Hannover und der größte deutsche Flughafen Frankfurt am Main. Viele Flughafen-Mitarbeiter kamen nicht zur Arbeit und streikten, weil sie eine höhere Bezahlung wollen. Wer ein Flugticket hatte, musste die Reise verschieben oder mit dem Zug oder Auto fahren.

