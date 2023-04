Stand: 28.04.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Ältester US-Präsident aller Zeiten von Anina Pommerenke

Kinder: Der Präsident von den USA will noch mal gewählt werden, obwohl er schon sehr alt ist. Viele Leute überlegen, ob das so schlau ist, weil er dann schon 86 wäre, wenn er noch eine Amtszeit regieren würde.

NDR Info Kindernachrichten: 86 Jahre - so alt wäre Joe Biden, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, zum Ende einer möglichen zweiten Amtszeit. Also, wenn er dann in Rente gehen würde. Diese Woche hat er angekündigt, dass er bei den nächsten Wahlen im kommenden Jahr noch einmal antreten möchte. Trotz des hohen Alters. Denn schon bei seiner ersten Amtszeit hat er einen Rekord aufgestellt: Als ältester US-Präsident aller Zeiten. Über sein Alter wird jetzt viel diskutiert - auch weil er bei einigen Auftritten in der Vergangenheit auf manche etwas verwirrt gewirkt hat.

Kinder: Ein Präsident muss sehr viel Papierkram machen und sehr viel in andere Länder fliegen, um mit anderen Präsidenten zu reden. Oder auch sehr viele Veranstaltungen machen. Für eine ältere Person wäre das vielleicht sehr anstrengend. Und man weiß auch nicht, ob Joe Biden dann auch weiß, was die Interessen von Jüngeren sind. Zum Beispiel für 20-Jährige oder auch Schulkinder.

NDR Info Kindernachrichten: Auch in seiner eigenen Partei - bei den Demokraten - sind viele gegen eine zweite Amtszeit von Joe Biden. Allerdings ist es gerade schwer, einen anderen Kandidaten oder eine Kandidatin zu finden, der oder die im ganzen Land bekannt und beliebt genug ist, um so eine wichtige Wahl zu gewinnen. Daher ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass die Demokraten Joe Biden zum zweiten Mal als Kandidaten für die Präsidentenwahl ins Rennen schicken werden.

