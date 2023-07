Stand: 14.07.2023 11:40 Uhr Kindernachrichten: Ab in den Urlaub von Jonas Valentin Weber

Kinder: Jetzt sind in allen Bundesländern im Norden Sommerferien und viele Familien fahren in den Urlaub. Viele bleiben im Norden, da kann man aber auch viel machen wie Grillen, Fahrrad-Fahren, sich treffen und Picknicken.

NDR Info Kindernachrichten: Endlich große Ferien, nach Niedersachsen jetzt auch in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt erstmal keine Hausaufgaben, sondern "Füße-hoch-legen", Freundinnen und Freunden treffen, Spaß haben und den Sommer genießen. Gleich zu Beginn gibt es aber auch Probleme:

Kinder: Die Freude über die Sommerferien ist bei vielen Kindern gesunken, da viele jetzt gerade in diesem Moment im Stau stehen, weil viele Familien jetzt gerade in den Urlaub fahren wollen.

NDR Info Kindernachrichten: Vor allem jetzt an den Wochenenden ist sehr viel los auf den Autobahnen, weil es die ersten Tage sind, an denen viele Eltern nicht mehr arbeiten müssen und selbst Urlaub haben. Experten sagen deshalb auch, dass man eigentlich unter der Woche - oder wenn am Wochenende, dann ganz früh morgens - losfahren sollte, weil da weniger los ist auf den Straßen.

Kinder: Und auch die Leute, die in den Urlaub fliegen wollen, haben es auch nicht so leicht, denn die Klima-Aktivisten von der "Letzten Generation" haben sich beim Flughafen Hamburg an den Landeplatz geklebt. Und deswegen ganz viele Flüge nicht starten und nicht landen konnten.

NDR Info Kindernachrichten: Die Gruppe, die sich die "Letzte Generation" nennt, hatte an einer Stelle den Sicherheitszaun rund um den Flughafen durchgeschnitten - und dann ihre Hände auf das Rollfeld geklebt - genau da, wo die Flugzeuge von ihren Parkplätzen zur Startbahn fahren müssen. Die Gruppe macht immer wieder solche - meist verbotenen - Aktionen, in dieser Woche haben sie auch viele Straßen blockiert.

Die dabei mitmachen wollen so auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam machen. Sie sagen: Die Politikerinnen und Politiker tun viel zu wenig dagegen. Viele Familien waren genervt und auch traurig - sie sagen, dass Klimaschutz wichtig ist, aber dass solche Aktionen ja nicht zum Ferienbeginn stattfinden muss.

Für alle, die im Urlaub wegfahren, kommt nun aber vor der Reise das Warten. Ob im Auto, im Zug oder am Flughafen - überall muss man geduldig zu sein. Wir haben Angela, Naemi und Marius aus Norderstedt gefragt: "Was sind eure besten Tipps gegen Langeweile?"

Kind: "Meine Tipps sind telefonieren mit Freunden, reden, überlegen, was man da machen wird oder spielen wird und Musik anhören."

Kind: "Meine besten Tipps: Musik hören, Podcast hören, Hörbücher hören, Kartenspiele oder einfach Schlafen. Der Vorteil am Schlafen ist, dass die Zeit schnell umgeht, man ausgeschlafen ist, wenn man wieder aussteigt und viel Energie hat, wenn man wieder da ist."

Kind: "Also, meine Tipps sind auch Musik hören, mit Geschwistern spielen, wenn man welche hat, ich male auch viel. Was immer funktioniert sind Witzebücher und Witze vorlesen."

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 15.07.2023 | 11:40 Uhr