Stand: 02.09.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: 817 Sonnenstunden von Caren Busche

Kinder: Dieses Jahr war ein sehr heißer Sommer.

NDR Info Kindernachrichten: Auch ein Ergebnis der Erderwärmung, sagen Experten. Der Deutsche Wetterdienst hat diese Woche Bilanz gezogen und ausgerechnet: Wir hatten in diesem Sommer so viele Sonnenstunden wie noch nie - seit die Sonnenstunden gezählt werden. Also seit mehr als 70 Jahren. Insgesamt gab es in den Monaten Juni, Juli und August 817 Sonnenstunden.

Kinder: Ich fand es eigentlich ganz gut, dass es viel Sonne gab, weil ich dadurch auch relativ oft im Freibad war. Allerdings war es manchmal auch einfach zu heiß.

NDR Info Kindernachrichten: Und gerade ältere Menschen leiden oft unter sehr hohen Temperaturen…

Kinder: Meine Uroma, die hält es relativ gut aus, wenn sie drinnen ist, aber rausgehen ist nicht so gut für sie, da es auch sehr heiß ist und das ist einfach für so einen Körper, der schon fast 90 ist, nicht sehr gut.

NDR Info Kindernachrichten: Die Hitze hat aber auch für andere Probleme gesorgt:

Kinder: Die Trockenheit auf jeden Fall. Es kann alles austrocknen, auch die Pflanzen, und man muss natürlich auch ganz viel gießen. Ich wollte noch sagen, dass jetzt ja auch ganz viele Flüsse so austrocknen, dass nur noch wenig Wasser durchfließt. Man kann ja Sonnenbrand kriegen, wenn zu viel Sonne ist, und deshalb sollte man sich halt viel eincremen und im Schatten bleiben.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 03.09.2022 | 11:40 Uhr