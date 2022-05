Stand: 27.05.2022 15:00 Uhr Hohe Preise: Lebensmittel werden teurer von Anina Pommerenke

Kinder: Lebensmittel werden immer teurer. Für die Menschen, die nicht so viel Geld haben, ist das ein großes Problem. Es gibt zum Beispiel Öl und solche Sachen nicht mehr so oft wie es vorher war im Supermarkt - und wenn es sie dann gibt, sind sie teurer, als es vorher war.

NDR Info Kindernachrichten: In vielen Bereichen schießen die Preise gerade durch die Decke: Heizkosten und Benzin werden teurer. Aber auch an der Supermarktkasse muss man aktuell tief in die Tasche greifen, egal, ob man Nudeln, Brot oder Mehl auf‘s Band legt. Laut Experten steigen die Preise zwar schon seit einiger Zeit - doch seit dem Krieg in der Ukraine hat sich die Lage verschärft. Denn dort wird viel Getreide angebaut.

Kinder: Abgebaut werden kann es da ja immer noch - aber die Lieferung ist doch sehr eingeschränkt durch den Russland-Ukraine-Krieg.

NDR Info Kindernachrichten: Denn Russland verhindert, dass das Getreide mit Schiffen ins Ausland gebracht werden kann. Und es gibt noch weitere Gründe für die steigenden Preise: In anderen Ländern, die sonst viel Getreide ins Ausland verkaufen, gibt es im Moment schlechte Wetterbedingungen und wegen Corona läuft der weltweite Handel immer noch nicht ganz reibungslos. Getreide hat eine Schlüsselrolle für uns Menschen - nicht nur als Grundnahrungsmittel. Denn es wird auch als Futtermittel für die Produktion von Fleisch und Milch gebraucht. Wenn Getreide teurer wird, hat das also Auswirkungen auf viele andere Produkte.

Kinder: Das ist halt nicht nur für Deutschland schwierig, sondern auch für andere Länder. Zum Beispiel mein Heimatland Venezuela. Da ist es auch schon schwieriger, Sachen zu kaufen. Viele Leute ärgern sich auch, dass es so teuer ist und es machen sich auch ganz viele Leute Sorgen, dass es schlimmer wird.

NDR Info Kindernachrichten: In mehreren Ländern gehen deshalb Menschen auf die Straße und fordern lautstark Hilfe von ihren Regierungen. Denn es gibt weniger Lebensmittel, und bei vielen reicht das Geld nicht mehr, um genug Essen für ihre Familien zu kaufen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 28.05.2022 | 11:40 Uhr