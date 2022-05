Stand: 27.05.2022 15:00 Uhr Günstig Bahnfahren: Viele wollen das 9-Euro-Ticket von Anina Pommerenke

Kinder: Viele Leute wollen das 9-Euro-Ticket haben, um günstig mit Bus und Bahn zu fahren.

NDR Info Kindernachrichten: So günstig war Bus und Bahn fahren wohl noch nie. Mit dem 9-Euro-Ticket kann man einen Monat lang den öffentlichen Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen.

Kinder: Man kann die Busse und die Bahn aus der Stadt nutzen, man kann aber auch die Regional-Bahnen und die Regional-Busse verwenden. IC und ICE, die von irgendwo hin nach irgendwoher ganz weit auseinanderfahren, die kann man nicht benutzen.

NDR Info Kindernachrichten: Angeboten wird das 9-Euro-Ticket in den Sommermonaten von Juni bis August. Politikerinnen und Politiker haben das beschlossen, weil die Benzin-Preise gerade so hoch sind und Autofahrer so für wenig Geld auf Bus und Bahn umsteigen können. Aber auch wenn jetzt schon viele tausende Tickets verkauft wurden – gibt es auch Kritik an der Aktion.

Kinder: Ein Problem wäre vielleicht, wenn jetzt alle Bahn, Bus und Zug fahren, dass die Züge dann überfüllt sind. Das ist dann auch wieder schwierig. Die Bahnen werden natürlich voller sein, es könnte sein, dass sich der ein oder andere deswegen mit Corona ansteckt – das könnte natürlich auch ein Problem sein!

NDR Info Kindernachrichten: Außerdem sagen Menschen, die auf dem Land leben, dass sie nicht so viel von der Aktion haben, weil bei ihnen gar nicht so viele Busse und Bahnen fahren.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 27.05.2022 | 11:40 Uhr