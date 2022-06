Stand: 10.06.2022 15:00 Uhr Dieselautos und Benziner vor dem Aus von Caren Busche

Kinder: Ab 2035 sollen keine Diesel- oder Benzinmotoren mehr verkauft werden. Und das in der ganzen EU, damit die Luft nicht mehr so stark verschmutzt wird.

NDR Info Kindernachrichten: Politiker in der Europäischen Union haben diese Woche darüber abgestimmt. Und zwar im EU-Parlament in Straßburg.

Kinder: Viele Politiker haben sich in Straßburg versammelt, um über das Thema zu reden. Sie haben sich überlegt, dass die Autos 2035 nicht mehr verkauft werden sollen, weil die viel CO2 produzieren und das ist schädlich für unsere Umwelt.

NDR Info Kindernachrichten: Eine Mehrheit der Politiker in Straßburg hat dafür gestimmt, dass ab 2035 nur noch Neuwagen verkauft werden dürfen, die keine schädlichen Treibhausgase mehr ausstoßen. Also, zum Beispiel Elektro-Autos. Aber bevor eine solche Regelung in Kraft treten kann, muss das Parlament noch mit den einzelnen Mitgliedsländern darüber verhandeln - natürlich auch mit Deutschland.

Kinder: Ob alle Länder zustimmen ist erst am Ende des Monats bekannt.

