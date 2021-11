ARD Kinderradionacht 2021

Das Zubettgehen fällt aus am übernächsten Freitag! Am 26. November hält euch das Radio wach, jede Wette! Von 20:05 Uhr bis 1:00 Uhr nachts läuft für Kinder von 6 bis 13 Jahren die ARD-Kinderradionacht.

Diesmal dreht sich alles ums Ermitteln - nicht nur Kinder mit dem Berufswunsch "Detektivin/ Detektiv" können sich auf fünf tolle Radiostunden freuen. In unserem Hörspiel (extra für die Nacht geschrieben) geht es um eine gemeine Entführung.

In der Comedy erweist sich Nachwuchs-Agent Jimmy Böndchen als gnadenlos überfordert. Wollt ihr wissen, was der "Magische Lippenstift" kann, den die 12jährige Khadija erfunden hat? Klar wollt ihr das wissen - aber leider: "Psst…geheim!“

Indizien, Enthüllungen, Ermittlungen, Beweise - das alles gibt es am 26. November von 20:05 Uhr bis 1:00 Uhr

Achtung, Spürnasen: Die ARD-Kinderradionacht läuft in diesem Jahr zum ersten Mal auf NDR 2!

Damit erreicht das große Radio-Event in diesem Jahr so viele Kinder wie noch nie. Ach so, fast hätten wir es vergessen: Erwachsene dürfen auch zuhören.