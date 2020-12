Stand: 11.12.2020 14:56 Uhr Gewinnt eines von 100 Digitalradios

Bald gibt es viel mehr Mikado als bisher: Die neuen Sendungen könnt ihr ab Januar montags bis freitags hören, immer ab 19:00 Uhr im Digitalradio auf NDR Info Spezial. Dehalb gibt es bei uns insgesamt 100 Digitalradios zu gewinnen! Was müsst ihr tun, um am Gewinnspiel teilzunehmen? Den Frageboden ausfüllen!

Denn wir wollen bald noch viel öfter mit Kindern telefonieren. Deshalb möchten wir von euch wissen: Welche Themen interessieren euch am meisten? Was sind eure Hobbys, womit kennt ihr euch besonders gut aus - und was wolltet ihr schon immer mal erklärt bekommen? Bewerbt euch um ein Telefonat mit Mikado - wir freuen uns auf euch! Alle Kindern, die bis zum 10.01.2021 unseren Fragebogen unten ausfüllen, nehmen am Gewinnspiel teil!

Hier könnt ihr - mit Erlaubnis eurer Eltern - beim Gewinnspiel mitmachen:

