Stand: 18.02.2021 17:00 Uhr Testleser für Bücherwurm gesucht von Katharina Mahrenholtz

Jeden Monat können die Mikado-Testleser schon ein Buch lesen, das wir in der nächsten Bücherwurm-Sendung vorstellen. Wenn ihr Testleser werden wollt und zwischen acht und zwölf Jahre alt seid, schickt uns einfach eine E-Mail mit dem Formular unten auf dieser Seite. Einsendeschluss ist der 06. Oktober. Wer gewinnt, bekommt das Buch von uns zugeschickt - und sollte es dann auch bis zum 31. Oktober 2021 gelesen haben. In der nächsten Bücherwurm-Sendung möchten wir uns nämlich mit euch am Telefon darüber unterhalten. Bewerbt euch als Mikado-Buchtester! Und das ist unser neues Buch des Monats:

"Evie und die Macht der Tiere"

Evie kann die Gedanken der Tiere lesen und so mit ihnen kommunizieren. Das darf aber niemand wissen, weil sonst der Superschurke Mortimer auf Evie aufmerksam werden könnte. Der hat ein ähnliches Talent – will es aber für einen fiesen Plan einsetzen.

Bewerbt euch als Testleser!

Mögt ihr Freundschaftsgeschichten, in denen nicht immer alles rund läuft? Dann bewerbt euch als Testleser! Wenn ihr ausgelost werdet, schicken wir euch ein Exemplar und sprechen dann mit euch über das Buch. Wir sind gespannt auf eure Meinung!

"Evie und die Macht der Tiere"

von Matt Haig

Hanser Verlag

ISBN Nr. 978-3446271234

Ab 9 Jahren | 256 Seiten | € 15,00

Und hier das Formular für alle Kinder, die Mikado-Testleser werden wollen:

Deine Daten Dein Name: * Deine Straße: Deine Stadt/Dein Ort: Deine Telefonnummer: * Deine E-Mailadresse: * Dein Alter: * Warum möchtest du das Buch gern gewinnen?: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 09.04.2021 | 19:00 Uhr